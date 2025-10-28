『桔梗信玄餅アイスバー』が再登場 もち×きな粉アイス×黒蜜ソースが楽しめる
赤城乳業は、山梨県を代表する銘菓「桔梗信玄餅」を販売する桔梗屋が監修した『桔梗信玄餅アイスバー』を11月4日より全国発売する。
【写真】リアルなキーホルダーが当たるキャンペーン
2023年にコンビニエンスストア限定で発売し、好評だった同商品が、販売チャネルを拡大し再登場。きな粉味のアイスキャンディーの中に、もち菓子、黒蜜ソース、きな粉アイスが入っている。インパクト抜群のもち菓子と黒蜜ソースが食べ始めから味わえる仕様で、香ばしいきな粉アイスとの組み合わせを楽しめる。
また、桔梗信玄餅ファンへの企画として、10月31日「桔梗の日」から11月7日の期間で、『桔梗信玄餅アイスバー』と「桔梗屋オリジナルグッズ2種（バッグ、キーホルダー）」が合計18人に当たるキャンペーンを赤城乳業公式X、公式インスタグラムで実施する。
