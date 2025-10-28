「ちいかわもぐもぐ本舗 京都伏見店」オープン2周年記念！新商品＆ノベルティが登場
寺子屋は、「ちいかわもぐもぐ本舗 京都伏見店」が11月14日にオープン2周年を迎えることを記念して、「ちいかわ」×「和」の世界観を提供する「ちいかわもぐもぐ本舗」にて、お菓子や雑貨の新商品を同日より発売する。
【写真】お箸など実用的アイテムも！ロゴデザインの雑貨も多数登場
また、京都伏見店での税込3000円以上の商品購入特典として「クリアポストカード（非売品）」を1枚プレゼント。デザインは4種類あり、ランダムで配布される。さらに税込8000円以上購入すると、「レイヤーアクリルスタンド（非売品）」がもらえる。
■店舗共通新商品
『ちいかわミルクチョコクランチ』1836円
もぐもぐ顔のちいかわをかたどった缶に、おやつにぴったりな個包装のチョコクランチが入っている。エンボス加工がかわいい缶は、食べ終わったあとは小物入れとしても。※オンラインストアでの取扱なし
『小風呂敷』（全4種）各1320円
『のれん』3850円
和装に着替えたちいかわたちがあしらわれた、おめでたいデザイン。部屋や鞄の中がぱっと明るくなりそう。
『焼きかま』（全5種）各350円
食べるのがもったいない！まるでポストカードのようなかわいい焼きかま。香ばしい風味がやみつきに。
※オンラインストアでの取扱なし
■京都伏見店限定の新商品
『京都伏見限定 金平糖缶』810円
きらきらかわいい金平糖缶の限定デザインがリニューアル！食べ終わったあとは小物入れとして。
※オンラインストアでの取扱なし
『京都伏見限定 マグカップ』1540円
伏見稲荷なみんなのデザインが新登場。ほっこりひと息、おやつタイムや日々の食卓に。
『京都伏見限定 カステラまんじゅう 抹茶＆チョコ』1296円
お土産としても人気なカステラまんじゅうがリニューアル。抹茶味がより風味豊かに、おいしくなった。
※オンラインストアでの取扱なし
※価格は全て税込
（C）nagano
