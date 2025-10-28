&TEAM、ついに韓国デビュー ENHYPEN生んだ『I-LAND』参加のKら万感の思い「本当に運がよかった」
9人組グローバルグループ・&TEAMが28日、韓国・ブルースクエア SOL トラベルホールで韓国1stミニアルバム『Back to Life』メディアショーケースを開催。『I-LAND』参加メンバーが韓国デビューがかなった思いを語った。
【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAM キュートなポーズも
&TEAMには、2020年に韓国で放送され、ENHYPENを輩出した超大型プロジェクト『I-LAND』に参加していたEJ、K、NICHOLAS、TAKIが所属している。4人にとっては、長い年月を経て、韓国デビューをかなえた形になる。
当時、幼いながらも参加していたTAKIは「子どものころから（K-POP市場での活躍を）夢見ていたので、（韓国デビューの）話を聞いていたのでうれしかったです」と満開の笑顔に。「当時、言葉の面でも言いたいことを伝えられなかったので悩みもあったのですが、今は幸せの方が大きいです！」と胸を張り、「お見せできなかったものを見せたいです！」と意気込んだ。
NICHOLASは「韓国デビューができること、感謝で胸がいっぱいです。9人で果たせるということに大きな意味があると思います。本当に一生懸命多くの舞台を見せたくて、練習しました。見守ってください」と呼びかけた。
また、Kは「『I-LAND』というオーディション番組があって、僕たちも大きく成長することができましたし、それを通じ、『&AUDITION - The Howling -』で最高のかっこいいメンバーに出会えて、本当に運がよかったと思います」と幸せをかみしめ、EJは「『I-LAND』というサバイバル番組に出たことは大きく貴重な経験でした。K、NICHOLAS、TAKIと一緒にお互いに力になって練習してきた時間が僕を強くしてくれたと思います。9人すてきなメンバーに出会えてうれしく思います、強くなった&TEAMでデビューできてうれしく思います」と力強く語った。
メディアショーケースでは、タイトル曲「Back to Life」、収録曲「Lunatic」を披露した。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
きょう28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。
