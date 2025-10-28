モデルで俳優の山田優さんは10月26日、自身のInstagramを更新。ほっそりした美脚を披露しました。（サムネイル画像出典：山田優さん公式Instagramより）

【写真】山田優の圧巻の美脚

「黄色バッグ可愛い」

山田さんは「今日は雨でしたね　雨の日は、家の中を整える時間に」とつづり、2枚の写真と１本の動画を載せています。ネイビーのシャツにショート丈のパンツを着用した姿を披露。肩にかけた黄色いバッグと大きなサングラスが目を引きます。また、ショート丈のパンツからは圧巻の美脚があらわに。圧巻のスタイルです。

この投稿にファンからは、「優さんの歩き方がかっこええ！」「黄色バッグ可愛い」「優ちゃんは女神様なんだって」「チャーミング〜」「素敵」「マジ!似合う」との声が寄せられました。

おしゃれな私服姿

山田さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネート姿を公開しています。22日には「この写真はまだ暖かかった日のもの！！」と、半袖スタイルのおしゃれな私服姿を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:鎌田 弘)