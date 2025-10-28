「歩き方がかっこええ！」山田優、圧巻スタイルのほっそり美脚を披露「マジ!似合う」「チャーミング〜」
「歩き方がかっこええ！」山田優、圧巻スタイルのほっそり美脚を披露「マジ!似合う」「チャーミング〜」
モデルで俳優の山田優さんは10月26日、自身のInstagramを更新。抜群の美脚を披露しました。
【写真】山田優の圧巻の美脚
「黄色バッグ可愛い」山田さんは「今日は雨でしたね 雨の日は、家の中を整える時間に」とつづり、2枚の写真と１本の動画を載せています。ネイビーのシャツにショート丈のパンツを着用した姿を披露。肩にかけた黄色いバッグと大きなサングラスが目を引きます。また、ショート丈のパンツからは圧巻の美脚があらわに。圧巻のスタイルです。
この投稿にファンからは、「優さんの歩き方がかっこええ！」「黄色バッグ可愛い」「優ちゃんは女神様なんだって」「チャーミング〜」「素敵」「マジ!似合う」との声が寄せられました。
おしゃれな私服姿山田さんは自身のInstagramでさまざまなコーディネート姿を公開しています。22日には「この写真はまだ暖かかった日のもの！！」と、半袖スタイルのおしゃれな私服姿を載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:鎌田 弘)
外部サイト