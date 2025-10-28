老後は働かず「貯金だけ」で暮らしたい！老後資金として「1000万円」貯めていますが、年金があれば問題なく暮らせますか？
老後の生活費はどのくらい必要？
総務省統計局の「2024年家計調査（家計収支編）」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の1ヶ月の消費支出は25万6521円、非消費支出は3万356円です。主な内訳は表1の通りです。
表1
出典：総務省統計局「2024年家計調査報告（家計収支編）」を基に筆者作成
合計すると月々の支出は28万6877円なので、1年に換算すると約344万円の生活費がかかります。65歳で定年をむかえて90歳まで生きると仮定した場合、25年間で約8600万円が必要になります。
年金と1000万円の貯金だけで生活できる？
日本年金機構によると、令和6年度における夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金額は23万483円です。1年に換算すると約277万円、65歳から90歳までの25年間で約6914万円になります。
これに、1000万円の貯金をプラスすると総額は約7914万円になるため、686万円ほど不足することになるでしょう。
さらに、高齢になると介護費や入院費などがかかる可能性も高くなるため、もっと早い段階で生活費が足りなくなってしまうことも考えられます。
老後の生活費を節約する方法
今回は「老後は働かず年金と貯金だけで暮らしたい」ということなので、老後の生活費をできるだけ節約する方法をご紹介します。
まず、家計を管理する際は予算を立てることが大切です。例えば、1週間単位で予算を立てて、週ごとの予算を封筒などに小分けにしておくとよいでしょう。その予算内で1週間を過ごすことを目標にしてください。
また、無駄な買い物を防ぐために、冷蔵庫の中身をチェックしたうえで買い物リストを作成してから買い物に行くことをおすすめします。頻繁に買い物へ行くと余計なものを買ってしまいがちなので、買い物へ行く回数を減らすよう意識しましょう。
固定費の見直しも効果的です。保険を見直して不要な補償を外す、今より家賃の安い物件に引っ越す、格安スマホに乗り換えるなどの方法で、毎月の出費を減らしましょう。
年金収入と1000万円の貯金があれば、働かなくても20年以上生活できる可能性はある
65歳以上の夫婦2人暮らし世帯における1ヶ月の生活費は28万6877円なので、年間に換算すると約344万円かかります。65歳で定年をむかえて90歳まで生きると仮定した場合は、約8600万円が必要です。
令和6年度における夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金額は23万483円です。1000万円の貯金をプラスすると約7914万円になるため90歳までの生活費をまかなうには686万円ほど不足します。老後の生活費をできるだけ節約しながら、働かなくても生活できる方法を考えていくとよいでしょう。
出典
総務省統計局 家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要 Ⅱ 総世帯及び単身世帯の家計収支 表2 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）及び65歳以上の単身無職世帯（高齢単身無職世帯）の家計収支 －2024年－（19ページ）
日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー