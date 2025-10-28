¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¤ÎÂàÃÄ¤òÀµ¼°È¯É½¡¡£ÇÅÞ¤Ë¾×·â¡Ö±³¤À¤í¡×¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤òÀµ¼°È¯É½¡£Ê»¤»¤Æ²ÃÆ£·òÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤ÎÂàÃÄ¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±·î¤Ë¸¶´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾·¤Ø¤¤¤ò¼õ¤±°ì·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÊäº´¤È¤·¤Æ¸½¾ìÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ì·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁí´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯¤«¤éÆó·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£º£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£¸£°¾¡£´£´ÇÔ£²Ê¬¤±¤È¡¢£²°Ì¡¦À¾Éð¤Ë£¸¥²¡¼¥à¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê£²£¹ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£»á¤Ï¸Î¶¿¡¦¿·³ã¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤ÎµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë»°·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÉüµ¢¡£Íâ£²£±Ç¯£µ·î¤«¤éÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÅ·âÂàÃÄ¤ÎÊó¤Ë£ÇÅÞ¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤ê£Ø¤Ç¤Ï¡Ö·¬ÅÄ¿¿À¡¡×¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤óÂàÃÄ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¡×¡Ö±³¤À¤í¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£
¡¡Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¶ðÅÄ»°·³´ÆÆÄ¤â¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö·¬ÅÄ¤¬º£È´¤±¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£