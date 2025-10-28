神田うの、美背中際立つキャミドレス姿披露「オーラすごい」「さすがおしゃれ上級者」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】タレントの神田うのが10月27日、自身のInstagramを更新。パーティーでのドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳セレブ「ゴージャス」キャミドレスで美背中披露
神田は「毎年恒例のチャリティーガラに出席 その後は友人の65歳バースデーパーティー」とパーティーでのドレス姿を多数投稿。紫の花のヘッドドレス、鮮やかなオレンジ色のキャミソールドレスに黒いファーショールを合わせており、後ろ姿のショットでは、美しい背中のラインを披露している。また「ハロウィンを意識したコーディネートにしたよ〜」とも綴っており、手にしたエルメスのバッグには蜘蛛のチャームもついている。
この投稿に、ファンからは「オーラすごい」「さすがおしゃれ上級者」「ゴージャス」「セレブ感」「スタイル抜群」「いつも美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
