むくえな・むく、手作り誕生日ケーキ公開「センスが天才」「世界観が可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】幼馴染YouTuber・むくえなのむくが10月27日、自身のInstagramを更新。自作の誕生日ケーキを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳美女YouTuber「世界観が可愛い」手作り誕生日ケーキ
むくは、手作りケーキを作る工程や、完成したケーキの写真を複数枚投稿。完成したケーキにはシロクマが横たわって寝ており「25」の数字が手書きされ、キャンドルやサッカーボールの飾り、カラフルなトッピングが散りばめられてポップな世界観が表現されている。
この投稿には「誕生日おめでとう！」「25歳も最高の年にしてね」「センスが天才」「世界観が可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
