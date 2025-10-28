約1000万円も!? “7年ぶり全面刷新”のトヨタ新型「RAV4」登場！ “300馬力超え”もアリの「全長4.6m級SUV」に「スポーツカーじゃん」声も！ 大人気SUVついに伊国で発売され話題に

トヨタ新型「RAV4」が800万円！

トヨタのイタリア法人は2025年10月13日、フルモデルチェンジを遂げ6代目となった新型「RAV4」を発売したと発表しました。

その仕様やデザインに対し、日本国内のユーザーからも高い関心が寄せられています。

約1000万円も!? 新型RAV4！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「RAV4」を画像で見る（64枚）

1994年に登場したRAV4は、現在のクロスオーバーSUVの先駆けとして、日常で使いやすい走破性と力強いスタイリングで多くの支持を集めてきました。

2019年に登場した5代目では、2020年夏にプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを追加。さらに2024年11月の一部改良では2WD（FF）が廃止され、全車が4WD化（ハイブリッド・PHEVはE-Four）されました。人気オプションの標準化など、機能面の強化も図られています。

そして2025年5月21日、7年ぶりのフルモデルチェンジを迎えた6代目RAV4が世界初公開されました。コンセプトは「Life is an Adventure」。アウトドアから都市部まで、幅広いライフスタイルに寄り添う設計が特徴です。

新型では、都会的な「コア」、オフロード志向の「アドベンチャー」、走行性能重視の「GRスポーツ」という3タイプを展開。ボディサイズは全長4600-4645mm×全幅1855-1880mm×全高1675mmとなっています。

エクステリアは「Big Foot（大径タイヤ）」「Lift-up（高い走破性）」「Utility（使いやすい荷室）」の3要素で構成され、「どこへでも行けそう」な造形を実現。

インテリアには水平基調のアイランドアーキテクチャーを採用し、視界改善やスマホ連携、リバーシブルコンソールなど使い勝手にも配慮されています。

イタリアでは「アドベンチャー」が設定されず、「RAV4」「ICON」「PREMIUM」の3グレードと「GRスポーツ」の計4タイプで展開。

パワートレインはハイブリッド（HEV）とプラグインハイブリッド（PHEV）の2種類で、PHEVは2026年第1四半期から導入予定です。

ハイブリッドモデルは2.5リッター直列4気筒＋モーターで総合出力191馬力、0-100km／h加速は7.7秒。トランスミッションはe-CVTで、駆動方式はFFと4WDの2タイプです。

PHEVでは新世代ハイブリッドシステムを採用し、EV航続距離は従来の95kmから150kmへ拡大。モーター出力も12％向上し、FF仕様で268馬力、4WD仕様では304馬力を発揮。後者では0-100km／h加速が5.9秒と、スポーツカー並みの性能を誇ります。

価格は、コアに相当するモデルのベースグレード「RAV4」が4万5200 ユーロ（約797万円）から、GRスポーツが5万5700 ユーロ（約982万円）からです。

日本国内でもイタリア仕様に対する関心は高く、SNSでは「都会的で洗練された印象」「304馬力ってもうスポーツカーじゃん」「GRスポーツええやん、欲しい！」といった声が続々。特にGRスポーツのスタイリングや走行性能に対する期待が高まっています。

なお、イタリアでの現地初公開は、2025年10月23日に開催される「ボローニャクラシックカー＆モーターサイクルショー」にて行われる予定。日本仕様の詳細発表を待ち望む声も多く、今後の展開に注目が集まっています。