広島は２８日、宮崎・日南で来月１〜２１日（休日＝４、８、１３、１７日）に行う秋季キャンプのメンバーを発表した。２７歳の森翔平投手を最年長に、坂倉将吾捕手、矢野雅哉内野手ら３１人が参加する。

休日４日を含む２１日間は昨年より４日長く、メンバーも３８人から７人減で行う。新井監督は、今季終了後に「時間は無限ではない。長くやりたいし、人数が多いと（練習量が）分散してしまう」と“密度倍増”で行う意図を説明していた。

１１月１０日に侍ジャパン（サンマリン）、同１５日にロッテ（都城）で練習試合を行う。

参加メンバーは以下（※は育成）。

▽監督 新井貴浩

▽コーチ 藤井彰人、小窪哲也、赤松真人、菊地原毅、石原慶幸、福地寿樹、新井良太、野村祐輔

▽投手 森翔平、常広羽也斗、高太一、益田武尚、佐藤柳之介、滝田一希、高橋昂也、斉藤優汰、岡本駿、玉村昇悟、遠藤淳志、菊地ハルン、辻大雅、※杉田健、※小船翼、※竹下海斗

▽捕手 坂倉将吾、石原貴規

▽内野手 矢野雅哉、佐々木泰、林晃汰、渡辺悠斗、仲田侑仁、内田湘大、前川誠太、佐藤啓介、二俣翔一

▽外野手 久保修、田村俊介、中村貴浩、※名原典彦