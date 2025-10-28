◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第３戦は、５―５の同点で延長１７回に突入した。

延長１６回の攻撃時には、ブルージェイズの主砲でＶ・ゲレロ内野手がベンチ最前で果物を食べる姿が映し出された。栄養補給のために球団から用意されたとみられ、ゲレロはリンゴを丸かじりした後に、スイカやパイナップルなどカットフルーツもほおぼった。ＳＮＳでは「めっちゃ食うやん」「もぐもぐかわいい」「そりゃおなかもすくわな」と話題となり、コメントが相次いだ。

試合時間は６時間を超え、延長１７回に突入。ドジャースベンチでもドライヤーら食事をしながら戦況を見守る選手が続々と現れ、カットフルーツも用意されていた。

この日は「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平は、４打席までに２本塁打＆２二塁打と大暴れ。ポストシーズンでは３度目の１試合複数本塁打となった。１試合４長打はワールドシリーズ２人目の快挙。さらにその後は４打席連続で申告敬遠。１試合７出塁以上は、ワールドシリーズのみならず、ポストシーズンを通じても史上初となった。

大谷が１点を追う７回に同点本塁打を放って以降は、両軍スコアボードに「０」が並んでいる。総力戦となっており、１６回までにブルージェイズは８投手、ドジャースは１０投手をつぎ込んでいる。