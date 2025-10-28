³ô¼çÍ¥ÂÔ俱³ÚÉô±¿±Ä:¥¦¥£¥ë¥º¡¢¾å¾ì¸å¤Î³ô²ÁÆ°¸þ¤Ï·øÄ´
¡¡¥¦¥£¥ë¥º¡Ê4482¡¢Åì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ë¡£³ô¼çÍ¥ÂÔ¾¦ÉÊ¸ò´¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¡×±¿±Ä¡£»þÎ®¤òÈ¿±Ç¤·¤¿´ë¶È¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£2019Ç¯12·î¾å¾ì¸å¤Î¼ý±×Æ°¸þ¤¬¡¢¤½¤ì¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥È¥è¥¿¤Î¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤Î¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔºö¡×¼Â»Ü¤Î°Õ¿Þ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«!?
¡¡¾å¾ì¸å½é·è»»¤Î19Ç¯12·î´ü¤Ï¡Ö54.4¡óÁý¼ý¡¢181.7¡ó±Ä¶ÈÁý±×¡×¡£Íâ20Ç¯12·î´ü¤ÏÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¡£¡ÖÇä¾å24²¯3300Ëü±ß¡¢3²¯9900Ëü±ß¡×¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡Ö38.8¡óÁý¼ý¡¢30.6¡óÁý±×¡×-¡Ö13.0¡óÁý¼ý¡¢34.6¡óÁý±×¡×-¡Ö17.4¡óÁý¼ý¡¢30.2¡óÁý±×¡×-¡Ö13.2¡óÁý¼ý¡¢13.2¡óÁý±×¡×¡£¤½¤·¤Æº£12·î´ü¤Ï¡Ö10.0¡óÁý¼ý¡Ê55²¯8000Ëü±ß¡Ë¡¢11.6¡óÁý±×¡Ê11²¯5000Ëü±ß¡Ë¡×·×²è¡£Âè2»ÍÈ¾´ü¼ÂÀÓ¡Ö24²¯2000Ëü±ß¡¢5²¯2600Ëü±ß¡×¤È½çÄ´¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à³ô¼çÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô²ÃÆþ¼Ò¿ô¤ÏÁ°´üËö¤Ç¡¢6¼ÒÁý¤Î96¼Ò¡£
¡¡³ô¼çÍ¥ÂÔºö¤ÎÎò»Ë¤Ïµì¤¤¡£1899Ç¯¡ÊÌÀ¼£32Ç¯¡Ë¤ÎÅìÉðÅ´Æ»¤¬È¯Ã¼¡£300³ô°Ê¾å¤òÍ¤¹¤ëÂç³ô¼ç¤Ë¡Ö³ô¼çÍ¥ÂÔ¾è¼Ö¾Ú¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤Î¤ÏÀï¸å¡£
¡¡¶áÇ¯³ÈÉý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌó30¡ó/Ìó1300¼Ò°Ê¾å¤¬¼Â»Ü¡¢24Ç¯12·îËö¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔºö¼Â»Ü´ë¶È¤Ï1526¼Ò¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥¦¥£¥ë¥º¤Ï³«Âó¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£8·î18Æü¤«¤é9·î12Æü¤ÎÌó1¥«·î´Ö¤Ç¿·¤¿¤Ë4¼Ò¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¾ì´ë¶È¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔºö¤ò¼¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¸Ä¿Í³ô¼çÁý/Ä¹´üÊÝÍ¼ÔÁý¡×¡ÖÎ®ÄÌ½ÐÍè¹â¤ÎÁý²Ã¡×¡Ö³ô¼ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÈ¼¤¦³ô¼ç´ÉÍý¥³¥¹¥È¤Î°µ½Ì¡×¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥º¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê²ÃÆþ´ë¶È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Æ¼Ò¤Î´Ö¤«¤é¡Ö2Ç¯¤Ç³ô¼ç¿ô¤¬Ìó6³äÁý²Ã/³ô²Á¤¬Ìó4³ä¾å¾º¡×¡Ê¥¿¥±¥À¡Ë¡¢¡ÖÇäÇã¹â¤¬Ìó3.6ÇÜ¤Ë¡×¡Ê¥¢¥¯¥»¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦HD¡Ë¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¦¥£¥ë¥º¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô²ÃÆþ¤Î¸úÇ½¤Å¤¯¤ê¤Î¼ê¤â´Ë¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£8·îËö¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥ÂÔ¶æ³ÚÉô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Åö½é¼«¼£ÂÎ¿ô:30¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¡Ö½ç¼¡³ÈÂç¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥º¤Ï¸½¼ÒÄ¹¤Î¿ùËÜ¸÷À¸»á¤Ë¤è¤ê¡¢2004Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥³¥¹¥â¥¹/¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹/¥¢¥¤¡¦¥¢¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó/¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥¢¡¼¥ë¤ÈIRÉôÌç¤ò·Ð¤¿¸æ¿Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö´ë¶È¤ÈÅê»ñ²È¤ò·Ò¤°¡×¤È¤¹¤ë»ëÅÀ¤«¤éÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¥º¤ÎËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î³ô²Á¤Ï710±ß¿å½à¡£Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê1.45¡óÍ¾¡£Ç¯½éÍè°ÂÃÍ555±ß¡Ê4·î¡Ë¤«¤é¹âÃÍ751±ß¡Ê9·î¡Ë¤Þ¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢Ùæ¤ß¹ç¤¤¿å½à¡£¾å¾ì¸å¤Ï1ÂÐ4¤Î³ô¼°Ê¬³ä¡¢ÁýÇÛ´ðÄ´¤È³ô¼çÂÐ±þ¤âÁ°¸þ¤¡£¤µ¤Æ¡¦¡¦¡¦