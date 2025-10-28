ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 秋色に染まる五塔寺を訪ねて 北京市 秋色に染まる五塔寺を訪ねて 北京市 秋色に染まる五塔寺を訪ねて 北京市 2025年10月28日 15時8分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２６日、黄葉したイチョウと金剛宝座塔。（北京＝新華社記者／陳鍾昊） 【新華社北京10月28日】中国北京市の五塔寺境内にある北京石刻芸術博物館で、イチョウなどの黄葉が進んでいる。石造りの文化財が鮮やかな色彩の中にたたずみ、多くの観光客を引き付けている。２６日、北京石刻芸術博物館で撮影を楽しむ観光客。（北京＝新華社記者／陳鍾昊）２６日、北京石刻芸術博物館で撮影を楽しむ観光客。（北京＝新華社記者／陳鍾昊）２６日、北京石刻芸術博物館を見学する観光客。（北京＝新華社記者／陳鍾昊）２６日、黄葉したイチョウと金剛宝座塔。（北京＝新華社記者／陳鍾昊）２６日、北京石刻芸術博物館を見学する観光客。（北京＝新華社記者／陳鍾昊）２６日、北京石刻芸術博物館で撮影を楽しむ観光客。（北京＝新華社記者／陳鍾昊）２６日、黄葉したイチョウと金剛宝座塔。（北京＝新華社記者／陳鍾昊） リンクをコピーする みんなの感想は？