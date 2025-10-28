BTS・JINのオフショットに反響「アンコール公演が待ちきれない」「リハーサル中かな？」 “WWHなJIN”をWootteoが公開
7人組グループ・BTSのJINの公式キャラクター「Wootteo」の公式インスタグラムが28日までに更新され、JINのオフショットが3枚公開された。
【写真あり】横顔が美しい…BTS・JINのオフショットに反響
投稿では「お久しぶり。最近元気？」、「わたしたちは準備万端」とのコメントとともにリハーサル風景とみられるオフショットをアップ。
この投稿にファンからは「ソクジンがリハーサル中かな？」「アンコール公演が待ちきれない」「WWH（ワールドワイドハンサム）なJINを見せてくれて、Wootteoありがとう」「遠くから応援しています」「どんな星よりも輝いている」「早く会いたい」「最高です」と反響が集まっている。
JINは10月31日・11月1日の2日間、韓国・仁川市の仁川文鶴競技場メインスタジアムで『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を開催する。
