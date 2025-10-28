日本テレビが２８日、株式会社サイバーエージェント協力のもと、ＡＩと人間が共演する全く新しい縦型ショートバラエティコンテンツ「びっくりあいらんど」を制作し、１１月１７日から公式ＴｉｋＴｏｋで配信することを発表した。出演は、ＦＵＪＩＷＡＲＡの藤本敏史、ももいろクローバーＺの百田夏菜子、松村沙友理、ＯＮＥ Ｎ’ ＯＮＬＹの関哲汰、梶原叶渚、溝端葵、安田大サーカスのクロちゃんと豪華キャストとなる。

今作は技術と笑いの融合でバラエティの新境地を切り開くＡＩと人間が共演する未来型バラエティ。「ＡＩの島」を舞台に、ＡＩが作り出す非現実的な世界に人間が巻き込まれていく。出演者はＡＩが生成する“想像を超えた世界”の中で繰り広げられるさまざまなショート企画に挑む。配信は週４回以上を予定している。

初回撮影を終えた藤本は、「『バラエティもここまで来たか！』という感じです。えらく進化したバラエティをお届けできるのではないでしょうか」と手応え。百田も「最新技術を使って、今まで撮影したことがない方法で撮影しました。早くたくさんの方に見てほしいなと思います」と撮影を振り返った。