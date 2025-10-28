シンガー・ソングライターのイルカさんが自身の公式サイトとＸで、サックス奏者で父の保坂俊雄さんの訃報を伝えています。

【写真を見る】【 イルカ 】サックス奏者の父・保坂俊雄さん(97)の訃報を伝える「全てクリアしサッと旅立ちました」今月17日にステージで演奏

イルカさんは「父・保坂俊雄（享年97歳）が自宅にて急逝いたしました」「老衰による心不全との事で令和7年10月21日昼、安らかな眠りにつきました」と報告しました。





イルカさんによれば、保坂さんはこれまでに「今年7月と10月に内視鏡による手術にチャレンジし見事にクリアしました」さらに今月の「17日には毎年恒例の「イルカwith Friends Vol.19」のステージにも立ち演奏！」「拍手喝采を頂き本当に喜んでおりました」と、旅立つ直前まで活躍を重ねていたことを伝えています。

今回は故人の意向で家族葬となったと伝えつつ「少年の頃から音楽をこよなく愛し、戦後日本のジャズや歌謡曲の演奏・編曲をさせて頂けた事は父にとって本当に幸せな人生だった」「父と私と息子との三世代ステージはこの上ない貴重な物」と、イルカさんは振り返っています。





イルカさんはＸでも「御満悦の父は全てクリアしサッと旅立ちました」と報告。公式サイトで「父が見せてくれた背中に敬意を払い私たちも精進して参ります」と決意を新たにしています。

【担当：芸能情報ステーション】