歌手・タレントの中川翔子さんとBEAMSが共同プロデュースするブランド〈mmts（マミタス）〉が公式インスタグラムを更新。動物保護団体へ寄付を行ったことを公表しました。



【写真を見る】【 中川翔子さんブランド・〈mmts〉 】 動物保護団体へ寄付 「猫や犬を保護するため」「今後も継続してまいります」





公式インスタグラムでは「〈mmts(マミタス)〉動物保護団体へ寄付のご報告」として「〈mmts〉では6ヶ月に1度、売り上げの一部を動物保護団体へ寄付する活動を行っています。」「 2025年2月〜2025年7月分の売り上げの一部、￥504,426- を寄付させていただきましたのでご報告させていただきます。」と、報告。





続けて「この取り組みは、猫や犬を保護するためのチャリティにつなげたいという中川翔子さんの希望によるもので、今後も継続してまいります」と、記しました。そして「いつも皆様にご協力頂き、誠にありがとうございます。引き続き〈mmts〉をどうぞよろしくお願い申し上げます。」と、綴りました。





公式インスタグラムでは「2014年8月から現在まで、合計\8,229,512- を寄付させていただいております。」と、しています。







この投稿にファンからは「素晴らしい取り組みですね」・「『言うは易し行うは難し』な世の中で、動物保護活動を行えていて めっちゃ尊敬します素晴らしすぎ」・「動物に優しいしょこたんありがとう」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】