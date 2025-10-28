俳優・アーティストののんさんが、自身のインスタグラムを更新。出演する映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の第38回東京国際映画祭のオープニング上映舞台あいさつに登場した際のオフショット画像を公開しました。

【写真を見る】【 のん 】 「映画を愛する人達が集う映画祭、胸が熱くなります」 東京国際映画祭での オフショット公開



のんさんは、深い紫色のベアトップのドレスを着用。ドレープが寄せられた優雅なデザインとなっています。







のんさんが、カメラに向かって微笑みかける表情が印象的です。







のんさんは「昨日の #東京国際映画祭 にて ひと足早く、『てっぺんの向こうにあなたがいる』を観ていただきました。映画を愛する人達が集っているのだと思うと、胸が熱くなりますね」とコメントを添えています。







映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、エベレストをはじめとする世界七大陸最高峰を制覇した世界初の女性登頂者・田部井淳子さんの人生を描いた作品です。のんさんは、田部井淳子さんの青年期を演じています。映画は10月31日に全国公開される予定です。







東京国際映画祭というフォーマルな場にふさわしい装いで登場した、のんさんの落ち着いた表情からは、本作への作品への期待感が感じられます。







