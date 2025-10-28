＜同居の義母がウザい…＞「もう〜おばあちゃんは黙ってて！」孫にブチギレられた義母【第4話まんが】
今日はママ友のモモコ（34）と久しぶりにランチをしました。話題は娘アンナ（小3）のことだったり、義母の話だったり。モモコの家は子どもを叱ると必ず義母がモモコに嫌味を言って子どもをかばうそうで、それはストレスが溜まるなと同情しました。けれど、うちの義母もなかなかです。私とアンナの会話に入ってきて、私の味方をしているつもりなのでしょう。けれどアンナに変なアドバイスをする義母にストレスが溜まっています。
同居していたらそれぞれ悩みはあるけれど、モモコの義母とうちの義母、どっちがいいんだろう。どっちもどっちですが……しかし、モモコの話を聞いていたら、私の悪いところも見えてきました。アンナの育て方について旦那とはたくさん話し合ってきましたが、義母とはきちんと話をしていなかったことに気付いたのです。
学校から帰ったアンナ。土曜日にお友達とお金を持って自転車で公園に行く約束をしたと嬉しそうに話してきました。しかし、お金を持っていくことも、ひとりで自転車に乗って公園に行かせることもまだアンナには早いような気がして……すぐにOKが出せずにいると、義母がいつものように話に割り込んできました。
今日モモコと話をして、私は義母の言動がイヤだとストレスを感じるばかりで、きちんと義母に伝えたことがなかったなと思ったのです。
今思えば、アンナが生まれたばかりのころ、何度も旦那と「こういう風な子育てがしたい」と話し合い、今がある気がします。
だから近いうちに義母ときちんと話をしようと思っていたのですが、先にアンナが義母に対して怒ってしまいました。
先に怒らせてしまった私に非がありますが、ちょうどいいタイミングだとも思いました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
同居していたらそれぞれ悩みはあるけれど、モモコの義母とうちの義母、どっちがいいんだろう。どっちもどっちですが……しかし、モモコの話を聞いていたら、私の悪いところも見えてきました。アンナの育て方について旦那とはたくさん話し合ってきましたが、義母とはきちんと話をしていなかったことに気付いたのです。
学校から帰ったアンナ。土曜日にお友達とお金を持って自転車で公園に行く約束をしたと嬉しそうに話してきました。しかし、お金を持っていくことも、ひとりで自転車に乗って公園に行かせることもまだアンナには早いような気がして……すぐにOKが出せずにいると、義母がいつものように話に割り込んできました。
今日モモコと話をして、私は義母の言動がイヤだとストレスを感じるばかりで、きちんと義母に伝えたことがなかったなと思ったのです。
今思えば、アンナが生まれたばかりのころ、何度も旦那と「こういう風な子育てがしたい」と話し合い、今がある気がします。
だから近いうちに義母ときちんと話をしようと思っていたのですが、先にアンナが義母に対して怒ってしまいました。
先に怒らせてしまった私に非がありますが、ちょうどいいタイミングだとも思いました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙