福祉施設の更衣室に小型カメラを設置し今月２６日に６０代女性の下着姿を盗撮しようとしたとして、きょう、団体職員の男が逮捕されました。

男は容疑を認めています。

性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、遊佐町吹浦に住む団体職員の男（４８）です。

警察によりますと、男は、正当な理由がないのに庄内地方の福祉施設内の更衣室に小型カメラを設置し、今月２６日、庄内地方に住む６０代女性の下着姿を撮影しようとした疑いがもたれています。

小型カメラに気づいた女性が施設の職員に報告し、施設が警察に相談しました。

警察が捜査を進めたところ男が関与している疑いが強まり、けさ、男を酒田警察署で逮捕しました。男は容疑を認めています。

男が小型カメラを設置したのは、男女共用の更衣室でした。

警察は被害者保護のため、男と被害女性の関係について明らかにしていません。

警察は、男の犯行動機や余罪などについて、調べを進めています