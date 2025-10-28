¡ÖÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤Ç¤¹¡×¼¯»ùÅç¼Â¤ÎÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤¹2Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Õ¹â¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦¼¯»ùÅç¸©Í½Áª½÷»Ò¡Û
¡¡ÍèÇ¯1·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢(½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼)¤Î¼¯»ùÅç¸©Í½Áª¤¬¡¢10·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î½Õ¹â½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¼¯»ùÅç¼Â¤ÏÇ¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¸ÅÀîÀéÍµ(¤Õ¤ë¤«¤ï¡¦¤Á¤Ò¤í)¡á3Ç¯¡á¤¬¤±¤ó°ú¡£¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¤Î¡Ö¹â¤µ¡×¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î²¼¤ËÆþ¤ë¡ÖÂ®¤µ¡×¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯·ãÀï¶èÆÍÇË¤ØÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë11·î3Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼¯»ùÅç¼Â¤Ï10·î13Æü¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¡×¤ò´Þ¤àÏ¢µÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊ¡²¬±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅì¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ï25ÅÀÀè¼è¤Î·×7¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1¥»¥Ã¥È¤·¤«Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î±Ô¤¤¥µ¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬Íð¤ì¡¢¸ÅÀî¤ÏÉÔ½½Ê¬¤ÊÂÎÀª¤Ç¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾å¤²¤ë¥È¥¹¤¬°ìÄê¤ÎÁª¼ê¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò(½Õ¹â¤Ë)Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡·«¤êÊÖ¤·¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È¡×¤Ë¸ÅÀî¤Î·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£º£Ç¯¤Î¼¯»ùÅç¼Â¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î»°±º¤ê¤ª¤Ê¡¢¥ê¥Ù¥í¤ÎµÜÉû²ÚºÚ¤éÂ¿¤¯¤Î1Ç¯À¸¤¬½ÕÀè¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î±±°æ·îºÚ¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¸ÅÀî¤Ï±±°æ¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¡¢Ê¡²¬¹©Âç¾ëÅìÀï¤Ç¤âÀ¼¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¥³¡¼¥ÈÏÆ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÁ°ÅÄÌÀÍþ(3Ç¯)¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥Ò¥í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íê¤â¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî¤Ï2Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤)¤È½Õ¹â¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¡¢ÆÃ¤Ë2¾¡¤òµó¤²¤¿½Õ¹â¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¡Ö2025½÷»ÒU19(19ºÐ°Ê²¼)À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¡£°ÂÄê¤·¤¿¥È¥¹²ó¤·¤ä¥µ¡¼¥Ö¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÆü¤Î´Ý¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¼¯»ùÅç¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¤è¤¦¤È¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥ÈºÇ¾åÉô¤ÎÇòÂÓ¤¹¤ì¤¹¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¹þ¤à¥µ¡¼¥Ö¤Ï¸ú²ÌÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¶¯ÂÇ¤ò½¦¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Î¹×¸¥¤â¸÷¤ë¡£¼¯»ùÅç¼Â¤Ç»ØÆ³Îò13Ç¯¤ÎÃ«¸ýÍ´²ð¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¼¯»ùÅç¼Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Õ¹â½Ð¾ì¤ÎÆ»¤ÏÊ¿¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¸©Æâ¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¼¯»ùÅç½÷»Ò¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯ÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤É¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£º£²ó¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¼¯»ùÅç½÷»Ò¤È¤Ï·è¾¡¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Î½à·è¾¡¤Ç¤âÆñÅ¨¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÉðÃæ»þÂå¤«¤éÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÍêÉÚ²ÌÊæ(1Ç¯)¤òÍÊ¤¹¤ë¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤À¡£¸ÅÀî¤â¡Ö¾ëÀ¾¤µ¤ó¤Ï¼ê¤´¤ï¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¤¿¸ÅÀî¤Ï¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê18ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤À¡£Ì¸Åç»³Ï¼¤ò¿å¸»¤È¤·¡¢¤³¤ó¤³¤ó¤È¿å¤¬Í¯¤½Ð¤ëÄ®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼¯»ùÅç¸©Í¯¿å(¤æ¤¦¤¹¤¤)Ä®½Ð¿È¡£À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢°é¤Ã¤¿¡£¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¤¢¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¹¡×¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ç¤â°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥«¥ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¾®À¼¤Ç¾È¤ì¤¿¡£
¡¡½©¤Ï¼ý³Ï´ü¡£¹â¹»ºÇ¸å¤Î½Õ¹â½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿¾¡Éé¤Îµ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö²Ì¼Â¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£(À¾¸ý·û°ì)