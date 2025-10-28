「AIのお人形さんかと」セキ・ユウティンの妹が中国民族衣装を着た姿をSNSに投稿し話題沸騰「お姫様が逃げ出してしまったの？」
国内ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹で、中国女子ツアーに参戦するセキ・ユウリ（中国）が自身のインスタグラムを更新。中国の美しい民族衣装を着た写真を投稿した。
【写真】おとぎ話のお姫様？ 民族衣装を着たセキ・ユウリ【本人のInstagramより】
「大理の空はとても青く、雲はとても軽く、時間はとてもゆっくりと流れています」と記したユウリ。淡いクリーム色と水色をベースに、美しい刺繍が施されたレース生地がふんだんにあしらわれた衣装をまとい、花籠を手にポーズを決めている。大理とは中国西南部、ミャンマーやベトナムと国境を接する雲南省にある城壁に囲まれた古い都市。大理古城や崇聖寺三塔、?海などがあり、近年は観光地として人気を集めている。ユウリの投稿写真を見た姉のユウティンは「おとぎ話の本がしっかりと閉じられなかったので、お姫様が逃げ出してしまったの？」とコメント。ファンからも「綺麗の一言に尽きます!!」「AIのお人形さんかと思いました」「好漂亮（とても美しい）」「衣装が良く似合っていますね」など称賛の声ばかりが寄せられていた。今季のユウリは中国ツアー10試合に参戦。すべてで予選を通過すると、2位タイには2回入り、念願の初優勝まであと一歩まで近づいている。また日本女子プロゴルフ協会のプロテストでは第2次予選に進出するも、A地区は大雨のため短縮競技となり惜しくも1打差で最終予選への進出を逃してしまった。すでに日本にも大勢いるファンは、ユウリが国内ツアーで姉・ユウティンとともに大活躍する日を楽しみに待っている。
