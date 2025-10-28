10月28日未明、静岡県東部の4市町に「住民を皆殺し」「合計76個の普通小型爆弾を設置した」などのメールが届きました。各自治体によりますと、今のところ、不審物などは発見されていません。

【動画】「小中学校と幼稚園、保育園襲撃する」「76個の爆弾設置した」三島市、裾野市、長泉町、函南町に爆破予告＝静岡

28日午前3時から午前4時頃、三島市、裾野市、長泉町、函南町に、暗い蛇連合のkazehukebaiiという人物から「住民を皆殺し」などというタイトルでメールが届きました。

メールの本文には「小中学校と幼稚園、保育園を襲撃する」「このメールが送信された自治体のいくつかの機関に、合計76個の普通小型爆弾を設置した」「28日の午後2時から午後7時の間に起動する」「本当に実行する、いたずら扱いは命取りになる」「誘拐した児童を皆殺しにする」「解決策としては、237万円を送金することだ」などと書かれていました。

本文には、あわせてURLも貼付されていましたが、ウイルスの感染などを警戒し、サイトは開いていないため不明だということです。

各自治体によりますと、これまでに不審物などは見つかっていないということです。

各自治体は警察署に相談した上で、教育委員会などに連絡をして、警戒を強めています。