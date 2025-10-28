マギー　photo：草刈雅之（C）oricon ME inc.

　モデルマギー（33）が27日、自身のインスタグラムを更新。愛車とともに撮影した私服ショットを公開した。

【写真】「GT4カッコイイ」マギーと愛車・ポルシェの2ショット

　マギーは「My car @porsche GT4RS　Wearing @patou　Bag @loewe　Boots @chloe」と私服から愛車まで、愛用しているブランドをメンション。

　高級外車・ポルシェのGT4RSの横に立ち、すらっと伸びた美脚を見せた黒の衣装とピンクのバッグをアクセントに合わせたスタイリングを披露している。

　ポルシェをチラ見せしたショットに、ファンからは「GT4カッコイイ」「かっこよすぎだろ!!」「魅力的な美脚美女」「車がカッコいいですね」などのコメントが寄せられていた。