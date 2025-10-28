Official髭男dism、スタジアムライブ映画が声出しOKの応援上映決定 全国で11月1日＆2日に開催
Official髭男dismの初スタジアムツアー最終公演を収録した劇場版『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』が、声出し可能な応援上映を実施することが決定した。
【動画】Official髭男dism、新曲「らしさ」×劇場アニメ『ひゃくえむ。』コラボミュージックビデオ
同作は、総動員数約25万人を記録したツアー『Official髭男dism STADIUM TOUR 2025 - Editorial ＆ Reprise -』より、6月1日に開催された神奈川・日産スタジアム公演の模様を収めたライブ映画。17日から全国47都道府県で上映されており、圧倒的な音響と大スクリーンでライブの熱狂と感動を再体験できる作品として好評を博している。
ライブ本編では、湾曲した巨大LEDスクリーンを用いた演出に加え、噴水や花火といった屋外会場ならではのスケール感が際立つステージを展開。「Subtitle」や「50％」など、代表曲を含む全22曲を披露した。
応援上映は、11月1日、2日に全国の上映劇場にて実施予定。声出しや拍手が可能な形式で、ペンライトやボードなどの応援グッズの持ち込みには制限がある一方、ファン同士で盛り上がりながら鑑賞できる特別な上映となる。チケットは各劇場のウェブサイトで販売される。入場者特典として、週替わりでメモリアルチケットやスタッフパス風ステッカーが配布される。
また、劇場で販売中のB2ポスターについても、11月1日からの増刷販売が決定。来場記念として手に入れたいファン必携のアイテムとなっている。
さらに、最新曲「らしさ」も現在配信中。同曲は、劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌として書き下ろされたもので、原作は『チ。 ―地球の運動について―』で知られる漫画家・魚豊による連載デビュー作。陸上競技の世界を舞台に、一瞬の輝きを追う者たちの情熱を描いた作品だ。「らしさ」との特別コラボミュージックビデオも公開されている。
Official髭男dismは今後のツアー情報も発表しており、12月からは4人編成で回る『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』（5都市10公演）を開催。続く来年4月からは全国17会場26公演におよぶ『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』の実施が決定している。
■『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』応援上映 概要
日程：11月1日（土）、11月2日（日）
実施劇場：全国の上映劇場にて
入場者特典：
10月17日〜：メモリアルチケットA
10月24日〜：メモリアルチケットB
10月31日〜：スタッフパス風ステッカーA
11月7日〜：スタッフパス風ステッカーB
