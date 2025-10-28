°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â½é¸øÈ½¡¡Èï³²¼Ô¤Ë¤è¤êÎÌ·º¤Îº¹¤Ï¡©µÆÃÏÊÛ¸î»Î¡Ö¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ëº¹¤Ï¤Ê¤¤Á°Äó¤À¤¬¡Ä¡×
¡¡µÆÃÏ¹¬É×ÊÛ¸î»Î¤¬28Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªsmile¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢³¹Æ¬±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Ê¤É5¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤ÎÎÌ·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ï22Ç¯7·î8Æü¡¢ÆàÎÉ»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç»²±¡Áª¤Î±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ»á¤Ë¸þ¤±¤Æ¼êÀ½¤Î½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¤¿¡£°ÂÇÜ»á¤Ï¥Ø¥ê¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¡£Æ±Èï¹ð¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Êì¿Æ¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¿®¼Ô¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤¬¶µÃÄ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤êº¨¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Î´ÕÄêÎ±ÃÖ¸å¡¢»¦¿Í¤ä½ÆÅáË¡°ãÈ¿¡¢Éð´ïÅùÀ½Â¤Ë¡°ãÈ¿¡¢²ÐÌôÎà¼èÄùË¡°ãÈ¿¡¢·úÂ¤ÊªÇËÂ»¤Î5¤Ä¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤¬½Æ·â¤µ¤ì¡¢Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤«¤é¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬¸µ¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÎÌ·º¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÆÃÏ»á¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡µÆÃÏ»á¤Ï¡Ö¿Í¤ÏÊ¿Åù¤Ç¿Í¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ïº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈï³²¼Ô¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Â°À¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·º¤ÎÂç¤¤µ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£