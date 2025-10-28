SUPER EIGHT村上信五（43）が、28日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に出演。天敵の食べ物を明かした。

「アサイーが流行っている件」という話題でトーク。マツコ・デラックスが「なんで食ってんの？ 健康のため？ おいしいの？ 何がおいしいのアレ？」と観客に問いかけた。

続けて村上も「味するのか？アレ」と疑問の様子。マツコも「酸っぱいんだか、何だかよくわかんない味なのよ。意味がわかんないのよ。おいしいんだか、まずいんだかもわかんないし。酸っぱいんだか、甘いんだかもわかんないし」と否定的。

そしてマツコが「結局アレよ。ヨーグルトとか入れて食ってっからうまいだけだよ。ヨーグルトとかシリアルとか入れて食ってんだよ、こいつら」と辛口。村上が「シリアル、牛乳かけてといたらうまいのにな」と語った。さらにマツコが「シリアルはそうよ。シスコーンとかね。ケロッグとかね…」と言うと、村上が「牛乳やで」と続けた。そしてマツコが「私もね、一時浮気して、グラン… グラン…」と言葉に詰まり、村上が「グラノーラやろ」とフォロー。マツコは「いきましたけど、結局戻りましたよ」と明かした。

すると村上は「アレ、俺は歯並びこんなやん。ガチャ歯やんか。グラノーラ食べたら、もうありとあらゆる隙間にあいつらへばりつきよる。天敵やありゃ、グラノーラは」と打ち明けた。