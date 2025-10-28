※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任直後から生徒の反感を買い孤立していた非常勤講師・岡田は、コネ採用の事実を知りプライドを傷つけられる。人気実習生・川合への嫉妬から、川合と男子生徒・三村のやり取りを「不適切な関係」と訴えるが、嘘が露見し問題行動も発覚。校長室で叱責を受け、「生徒を自分の子どもに置き換えて考えてください」と真山に諭され、渋々謝罪する。だが心の中では納得できず、苛立ちを募らせる岡田。そんな彼女のもとに叔父からの電話が入り、今度は「なんてことをしてくれたんだ！お前は自己中すぎる！」と厳しく叱責されるのだった。



■「そんなに悪いことした…？」まだ自分の過ちに気づかない

■実習最後の日に…生徒たちから思わぬ贈り物が！■“間抜け”の本当の意味に気づいた瞬間…いつも姪っ子に甘い叔父が、まさかここまで怒るなんて――。叱責を受けてもなお、岡田は自分の過ちに気づけずにいました。一方、川合は教育実習の最終日を迎え、生徒たちから色紙をプレゼントされます。そこには「おっちょこちょいだけど優しい！大好き！」の文字。岡田が言っていた「間抜け」という言葉の真意を悟り、川合の目に涙がにじみます。そして、眼鏡を外した川合の姿を初めて目にした岡田は――思わず息をのむのでした。(スズ)