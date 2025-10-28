10月期ドラマの中で視聴者の期待値が高かった「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）が10月21日に始まった。

初回放送は拡大版で、大泉洋（52）演じる主人公・文太（ぶんた）が、高層ビルから飛び降りるシーンから始まった。その後、文太は再就職した先で「ちょっとだけエスパー」になる力を授かる。岡田将生（36）が演じる会社のトップ、兆（きざし）から指令を受けて、宮崎あおい（39）演じる「文太の妻役」という四季（しき）と同居を始め、毎日スマホに送られる指令で、人々に善行を与える。そのサポートに現れたのが、ディーン・フジオカ（45）や高畑淳子（71）らが演じる「ちょっとだけエスパー」の面々だ。

「豪華な出演者に加え、TBS系『逃げるは恥だが役に立つ』や同局の日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』の脚本を担当した野木亜希子氏のオリジナル脚本ということもあり、10月期ドラマの中でも最も期待値が高かった作品の一つです。初回は、文太以下、出演者たちの立場やキャラの紹介で1時間の放送を終えました。コメディータッチですが、昨今はやりの視聴者に"考察"させるドラマであることは間違いないでしょう。SNSには、すでに多くの"考察"が出ていますが、内容が凝りすぎて視聴者が最後までついていけるのか、少し心配な雰囲気もありますね」（テレビ誌ライター）

■「篤姫」の頃から記憶が止まったままの視聴者も

そしてもう一つ、大きな注目を集めていたのが、民放連ドラに13年ぶりに出演する宮崎への期待だ。崎

宮崎は、2000年代に映画やドラマで大活躍。05年、中島美嘉（42）とダブル主演を務めた映画「NANA−ナナー」が大ヒットし、ブレーク。さらに06年、NHK連続テレビ小説「純情きらり」でヒロインを演じ、08年のNHK大河ドラマ「篤姫」で、22歳1カ月という史上最年少で主演した。ただ、そこをピークに、以降は映画出演が中心となり、ドラマも含め、出演数がゆるやかに減少。いわゆる"宮崎あおいファン" の記憶は、その頃のイメージでほぼ止まっている。

「今回のドラマも、いわゆる"宮崎ファン"が期待する、子猫のようなかわいいキャラそのもの。実際には4児の母親なのに可愛すぎると“若見え報道”がありました。そしてドラマでは動揺する大泉に対し、天真らんまんな宮粼の対比がいかにもで、この2人の絡みを好意的に観た視聴者は少なくないでしょう。ただ、宮崎のブランクを思うと、同世代ファンには"期待通り"でしょうが、若い世代の視聴者はいまいち“魅力”が伝わりにくかったかもしれませんね。過去のバイアスを排除し、第一線で活躍し続けている同年代の女優と比べたら宮崎の魅力も年相応だと思います。そういったことまで含めて、時代や設定のねじれを楽しむドラマなのかもしれませんが」(前出のテレビ誌ライター)

初回放送、最後の方のシーンは、4月期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演していた北村匠海（27）が登場。エスパーたちが集まって談笑している姿を見て、驚愕していたことで、これも考察を呼んでいる。果たして、どんな展開が待っているのか。

