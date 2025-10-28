ダブルキャストでの「三大名作通し上演」も今月の『義経千本櫻』が最後。

【写真】映画「国宝」のワンシーン

今月は片岡仁左衛門と中村梅玉、尾上松緑以外は、平成生まれの若手が主要な役で競うことになった。

こういう古典は、いくつもの「形」があり、基本的には主役の役者の家に伝わる型で上演される。その違いを楽しむのも今回のダブルキャストの趣向である。誰でも違いが分かるのが「川連法眼館」で、團子は祖父・二代目猿翁が作った宙乗りのある型で演じ、右近は音羽屋に伝わる型。

脇役では、中村歌昇の義経が予想以上に堂々として立派だった。父・又五郎のいまのポジションを考えると、歌昇に主役がまわってくるチャンスは少なそうだが、今後に期待したい。

「渡海屋」「大物浦」での知盛を中村隼人と坂東巳之助が競う。この勝負は互角。

そして、「木の実」「すし屋」での権太を尾上松緑と片岡仁左衛門が競うのだが、仁左衛門と松緑とでは次元というかレベルが違う。

仁左衛門の外見の若さには慣れているものの、やはり驚嘆すべき。もちろん外見が若いだけではない。権太は「若者」なので、人間としての未熟さを表現しなければならない。いまの仁左衛門に「未熟」ほど合わない言葉はないが、それを芸で演じてしまうのだ。

権太は好青年として登場して、一瞬にして小悪人に転じ、そのまま放蕩息子の親不孝者として再登場して悪行三昧をした後で、またも一瞬にして親思いの青年に転じる。観客は権太に二度、騙される。この振り幅の激しいキャラクターを、仁左衛門は変幻自在に演じきる。

今月は、市川團十郎が博多座と南座で特別公演、尾上菊五郎（八代目）は名古屋の御園座で襲名披露公演、松本幸四郎は来月の新作の稽古のため、中心となるべき三人が歌舞伎座に出ていない。それでも『義経千本櫻』が成り立つのは、平成生まれがかなり力をつけてきたからだ。上の世代はうかうかしていられない。

その團十郎の南座での『三升先代萩』も見てきた。よく知られる『伽羅先代萩』に、『鞘当』の登場人物を当て、全体を二時間ほどにしたもので、團十郎が早替わりで七役を演じる。テンポよく物語は進み、劇場中がひとつになるライブ感覚があった。團十郎の名作改訂版は当たり外れがあるが、これは大当たり。東京での上演も待ちたい。

（作家・中川右介）