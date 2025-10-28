3歳で舞台に憧れ…

11月14日から始まる音楽座ミュージカル「リトルプリンス」はサンテグジュペリの「星の王子さま」を基にした作品で、1993年の初演以来、再演を重ね、今回、原作出版80周年を記念し再改定。王子さまが愛する重要な役「花」を演じているのが劇団のニューヒロイン・岡崎かのん（24）だ。

──入団のきっかけは？

「3歳のとき、母に連れられて見に行ったテーマパークのミュージカルショーに感動して、大きくなったらあんなふうな華やかな舞台に立ちたいと幼心に決めたんです。そのためにクラシックバレエを始めて……。高校は最初、全日制の都立高校に入ったのですが、学校で週5日過ごすより、その時間をレッスンに回したくて、2年から通信制高校に転学しました。とにかく早くプロになりたくて、オーディションを受けたのが、16歳から応募資格のある音楽座だったんです。実は舞台を見たことがなかったんですけど（笑）」

365日ほぼフル回転

──入団4年目の「ラブ・レター」（2022年）ではヒロインの白蘭に抜擢され、透明感ある歌声と演技力が絶賛されましたが、今回の役は？

「高慢で気まぐれな“花”は王子さまを振り回す存在ですが、同時に彼に“愛とは何か”を気づかせる重要な役です。私はどちらかといえば、“花”とは正反対の内向的な性格ですが、王子さまが“花”が待つ星に帰りたいと思わせる魅力と存在感を出すことができればいいですね」

──名刺の肩書は「ミュージカル俳優／プロデューサー」ですが。

「音楽座カンパニーは舞台出演のほかに、企業研修のトレーナーやファシリテーター（進行役）としての活動もあって365日ほぼフル回転。でも報酬制なので、年間を通して表現に関わりながら生活できるのは俳優として幸せなことです」

──休みの日は何を？

「2〜3日あれば、安いキップを使って1人で海外旅行。この前はドイツとデンマークに行きました。観光よりも人間観察ですね。旅行は舞台の勉強や俳優としてのモチベーションを高めるためでもあります」

──目標は？

「舞台を通して、お客さまの人生が少しでもいい方に変わるきっかけになったり、いつまでも心に残る俳優になりたいと思います」

（聞き手=山田勝仁）

◆音楽座ミュージカル「リトルプリンス」は11月14〜16日、IMM THEATER（水道橋駅）で上演。