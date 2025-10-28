広島から４位で指名された北海学園大・工藤泰己投手（２２）が２８日、北海道札幌市内の同大で白武佳久スカウト統括部長（６５）、近藤芳久スカウト（６０）から指名あいさつを受けた。

最速１５９キロを誇る右腕で、大学日本代表候補に選出された実績を持つ。新井貴浩監督（４８）が即戦力として期待していることを伝え聞くと、「来年１年間、１軍で投げ続けることを目標に練習を続けていく」と腕をまくった。

指名あいさつの中では、大学卒業について質問される場面もあったが、「バッチリです。もう卒業に必要な単位は取得済みです」と工藤。白武統括部長は「２月のキャンプの期間中に１日抜けると２日遅れる。大事な２月のキャンプ、３月のＯＰ戦、そこにはぜひおってほしい」と話した。

担当の近藤スカウトは「けががなかったら１軍だと思うけど、自主トレでの体調も見てだね」と来春キャンプの１軍スタートを示唆。平均球速１６０キロを目標に掲げる右腕は「より注目される立場になるけど、勘違いすることなく、これまで通り過ごしていきたい」と気を引き締めていた。