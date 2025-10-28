【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

ポンド円もユーロ円と同様に、一時的な調整局面を挟みつつも、高値圏での推移を維持している可能性。先週一時以来の204円に迫り、週明けは204円台を付けた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 204.00 205.00（上昇加速時ターゲット）206.00

- **サポート**: 202.00 200.0（心理的ポイント）



RSI (14) 一時的な調整で70%超の過熱感が解消された可能性。

MACD 調整局面でMACDラインがシグナルラインに接近、または一時的にデッドクロスした可能性。



トレンド 高値圏で揉み合う、もしくは緩やかな上昇基調。主要サポートを維持。



今週のポイント

メインシナリオ（上昇継続：ポンド高・円安）

BOEのタカ派姿勢と日銀の緩和継続による金利差の維持・拡大が、ポンド円を再び押し上げる展開

英国のインフレ率が予想以上に高止まり、BOEが利下げ開始時期をさらに後ずれさせる可能性が高まる。

ポンドの金利優位性が意識され、ポンドが買われる



代替シナリオ（下落・レンジ入り：ポンド安・円高）

現在の高値圏から反転し、大きな調整（下落）またはレンジ相場へ移行する展開





今週の主な結果と予定



英国

10/29 18:30 消費者信用残高 （9月） 前回 17.0億ポンド

10/29 18:30 マネーサプライM4 （9月） 前回 0.4% （前月比）

10/29 18:30 マネーサプライM4 （9月） 前回 3.4% （前年比）

10/31 16:00 ネーションワイド住宅価格指数 （10月） 前回 0.5% （前月比）

10/31 16:00 ネーションワイド住宅価格指数 （10月） 前回 2.2% （前年比）



MINKABUPRESS 山岡

