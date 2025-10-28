【通貨別まとめと見通し】ポンド円
【通貨別まとめと見通し】ポンド円
先週のまとめ
ポンド円もユーロ円と同様に、一時的な調整局面を挟みつつも、高値圏での推移を維持している可能性。先週一時以来の204円に迫り、週明けは204円台を付けた。
テクニカル分析
- **レジスタンス**: 204.00 205.00（上昇加速時ターゲット）206.00
- **サポート**: 202.00 200.0（心理的ポイント）
RSI (14) 一時的な調整で70%超の過熱感が解消された可能性。
MACD 調整局面でMACDラインがシグナルラインに接近、または一時的にデッドクロスした可能性。
トレンド 高値圏で揉み合う、もしくは緩やかな上昇基調。主要サポートを維持。
今週のポイント
メインシナリオ（上昇継続：ポンド高・円安）
BOEのタカ派姿勢と日銀の緩和継続による金利差の維持・拡大が、ポンド円を再び押し上げる展開
英国のインフレ率が予想以上に高止まり、BOEが利下げ開始時期をさらに後ずれさせる可能性が高まる。
ポンドの金利優位性が意識され、ポンドが買われる
代替シナリオ（下落・レンジ入り：ポンド安・円高）
現在の高値圏から反転し、大きな調整（下落）またはレンジ相場へ移行する展開
今週の主な結果と予定
英国
10/29 18:30 消費者信用残高 （9月） 前回 17.0億ポンド
10/29 18:30 マネーサプライM4 （9月） 前回 0.4% （前月比）
10/29 18:30 マネーサプライM4 （9月） 前回 3.4% （前年比）
10/31 16:00 ネーションワイド住宅価格指数 （10月） 前回 0.5% （前月比）
10/31 16:00 ネーションワイド住宅価格指数 （10月） 前回 2.2% （前年比）
MINKABUPRESS 山岡
