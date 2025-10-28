【通貨別まとめと見通し】ランド円



先週のまとめ

南アランド円は他のクロス円と同様に、円売りの流れに乗った。直近では高値圏での推移、または継続的なレンジ相場の中で緩やかな上昇基調を維持している状況。南アの景気回復期待がランドの押し目買いを支える要因。22日発表された9月の南アフリカ消費者物価指数（CPI）のコア前年比がエコノミスト予想を上回ったこともランドを支えてた。



テクニカル分析:

継続的なレンジ相場の中で、短期的に節目（レジスタンス）を試す動き。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 8.95(年初来高値圏） 8.99（2018年高値）

- **サポート**: 8.72（短期）8.64（節目）



RSI (14) 過熱感に注意 高値圏での推移が続いている場合、高水準（70%付近）にある可能性があり、買われすぎによる調整売りに注意

MACD 上昇維持の確認 MACDラインがシグナルラインの上側を維持しているか、ゴールデンクロスが継続しているかを確認





今週のポイント

メインシナリオ（上昇継続：ランド高・円安）

景気回復期待と高金利維持、構造的な円安によって、ランドが堅調に推移



代替シナリオ（下落・レンジ入り：ポンド安・円高）

現在の高値圏から反転し、大きな調整（下落）またはレンジ相場へ移行する展開





今週の主な結果と予定



南ア

10/29 15:00 マネーサプライM3 （9月） 前回 6.18% （前年比）

10/30 18:30 生産者物価指数（PPI） （9月） 前回 0.3% （前月比）

10/30 18:30 生産者物価指数（PPI） （9月） 前回 2.1% （前年比）

10/31 21:00 貿易収支 （9月） 前回 40.0億ランド



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト