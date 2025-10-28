óîÆ£µþ»Ò¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤Ç±ð¤ä¤«¤Ë¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç±Ç²è¼ç±é¾¡¤Á¼è¤ë¡Ö±é¤¸¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µÆü¸þºä46¤ÇÇÐÍ¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÙÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡ÊÍèÇ¯1·î23Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¤â¤Á¤é¤ê⋯¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ª½Ð¤·¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿óîÆ£µþ»Ò
¡¡óîÆ£¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ª½Ð¤·¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÈþµÓ¤â¤Á¤é¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇóîÆ£¤Ï¡Ö1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë1¤Ä¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊª¸ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤¿»³²¬¿¿°á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë»³²¬¿¿°á¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤ËÇå½þÌ¿Îá¡×¤È¤¤¤¦¿·Ê¹µ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¹½ÁÛ¤·¡¢10Ç¯¤ò·Ð¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºî¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ç¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¥ë¡¼¥ë¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢·ÀÌó½ñ¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó°ãÈ¿¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢ºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢óîÆ£±é¤¸¤ë»³²¬¿¿°á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ï¥Ô¡ù¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÂçÃ«Íü¼ÓÌò¤Î¾®ÀîÌ¤Í´¤ò¤Î¤¾¤¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ¤ÎÃçÂ¼ÍªºÚ¤¬À¶¿åºÚ¡¹¹áÌò¤ò¡¢¸µSTU48¤Îº£Â¼Èþ·î¤¬»°±ºÈþÇÈÌò¤ò¡¢¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤Îºù¤Ò¤Ê¤Î¤¬ÄÔ¸µÉ±ÆàÌò¤È¸½Ìò¡õ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥Ô¡ù¥Õ¥¡¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡TIFF¤ÏÀ¤³¦¤«¤é´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡£11·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾å±éËÜ¿ô¤Ï184ËÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¤â¤Á¤é¤ê⋯¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ª½Ð¤·¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿óîÆ£µþ»Ò
¡¡óîÆ£¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ª½Ð¤·¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÈþµÓ¤â¤Á¤é¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇóîÆ£¤Ï¡Ö1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë1¤Ä¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊª¸ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤¿»³²¬¿¿°á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë»³²¬¿¿°á¤ò±é¤¸¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢óîÆ£±é¤¸¤ë»³²¬¿¿°á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ï¥Ô¡ù¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÂçÃ«Íü¼ÓÌò¤Î¾®ÀîÌ¤Í´¤ò¤Î¤¾¤¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ¤ÎÃçÂ¼ÍªºÚ¤¬À¶¿åºÚ¡¹¹áÌò¤ò¡¢¸µSTU48¤Îº£Â¼Èþ·î¤¬»°±ºÈþÇÈÌò¤ò¡¢¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤Îºù¤Ò¤Ê¤Î¤¬ÄÔ¸µÉ±ÆàÌò¤È¸½Ìò¡õ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥Ô¡ù¥Õ¥¡¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡TIFF¤ÏÀ¤³¦¤«¤é´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¡£11·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾å±éËÜ¿ô¤Ï184ËÜ¤È¤Ê¤ë¡£