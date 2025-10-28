タレントの堀ちえみが２７日に更新したブログで、肘に近い右腕の上腕部分にしこりがあり、病院で検査したことを明かした。

堀は「肘に近い右腕の上腕部分。皮膚の奥の方に、５ミリ程のしこりがあることに、春頃ふと気づいた」と投稿。「日によっては半袖を着始めた頃で、温度差のため冷えた身体を擦った時に触れ…あれ？これナニ？コリコリしているような、でもプヨッともしているような」と触感について記した。

外から見てもあまりわからないそうで、堀は「ただ腕を曲げると、より前に出て触れやすくなるのも、なんだかおかしな感じです」と気になってきたことをつづった。夫もそばにいたので同じようなものがあるか見たところ、なかった。

堀は「私は持病や経過観察のため、病院の予約というものは、常にたくさん入っている状態です。皮膚科の診察も近く予約が入っていたので、そこで診ていただくことにした」と記した。「とにかく早い方がいい。厄介なものでなければいいのだが」と祈る気持ちをつづった。

エコー検査を受けることになったが、「予約が大変混雑していて、１０月中旬まで埋まっていたようでした」と記した。ようやく検査を迎え、堀は「検査技師の先生は二人。念入りにエコーで検査してくださり、この５ミリもあるしこりのようなものの正体が判明した。これは血管だそうです 何故血管が急にここだけ、丸いしこりのようになったのでしょうか？血栓などではないのでしょうか？このまま放置して良いものなのでしょうか？」と質問をぶつけたという。

医師は「先ずこの周りの血管を見た感じでは、プラークなどなく壁がきれいなので、おそらく脂肪や皮膚が薄いと浮き出て見える部分がある現象だと思われます。したがって、他の科で再度診てもらう必要も今の状態ではないです。この血管のある位置的にも、溜まって大きくなりやすい。ごく自然なことです」との返答だった。

さらに堀は「そして先生がわかりやすく例えていうならば…ということで付け加えた一言。鍛えたボディービルダーの身体って、表面に血管が浮き出ていますよね、あれと同じだと思っていただいて大丈夫です」とつづり、「今日の検査結果、ひとまず安心です」と記した。