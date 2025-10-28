「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

延長十四回裏、ドジャースタジアムの大型スクリーンが故障するハプニングが起こった。

テオスカーの打席中、場内の大型スクリーン２つのうち、左翼にあるものが故障。ビジョンの上部がかけた形となり、いびつな表示となった。

気づいたファンがざわつく中、チームは１死一、二塁と好機を広げた。だがロハスが遊ゴロに倒れて、延長十五回へ突入。ドジャースはクラインが登板し、リリーフ投手をすべて使い切った。

試合は大谷翔平投手の４打数４安打３打点、２本塁打の活躍で同点に。佐々木朗希投手が八回のピンチから登板し、九回のピンチもしのいで延長戦に持ち込んだ。ブルージェイズはベンチ入り野手を全員使い切る死闘に。ドジャースもカーショーが２死満塁のピンチをしのぎきった。

十四回裏にスミスが左中間へ大飛球を放つと、ドジャースベンチは一気に沸き返った。ロバーツ監督もベンチで帽子を脱ぎガッツポーズしたがフェンス手前で失速。その瞬間、がっくりとうなだれた。

延長十五回には大谷が４打席連続で敬遠され、８打席連続出塁の快挙。１２１回目のワールドシリーズで新記録となったが、得点できず十六回に突入した。ブルージェイズの攻撃中にビジョンは無事に復旧した。