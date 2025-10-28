元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）と狩野舞子さん（37）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。元女子日本代表監督の真鍋政義氏（62）の“いたずら”を暴露する場面があった。

番組では2人をよく知る人物として、12年ロンドン五輪で日本女子バレーを28年ぶりの銅メダルに導き、現在でも当時の選手たちと交流があるという真鍋氏に事前取材を行った。

電話取材で真鍋氏は2人に聞いてみたいこととして「タイムアウトで香水をつけるのはなぜ」との質問を挙げたものの、木村さんは「試合前はみんな各自テンション上げるためにつけるんですけど、タイム中はつけないよね」と回答。

狩野さんも「試合前に自分の好きな、香水ではない、コロン…なんていうの、ミストとか」ボディークリームといったものをつけてはいたが、試合中はつけていないとした。

さらに「こんなこと言ってますけど、私のボディーミストみたいなのをいたずらで、練習中に自分にこうやってつけて」とぶっちゃけ。木村さんは「私結構鼻がいいので、“なんかきょう真鍋さんから舞子の匂いがするぞ”と思って、“えっ！？”って思ったら、裏で舞子のリュックの横に入っている香水みたいなのをちょっと取って自分でこう…」と振りかけるしぐさをまねて笑わせた。

火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「香水に興味津々の男やな！」とツッコミを入れていた。