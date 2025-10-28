ＯＢＣ、上期経常が11％増益で着地・7-9月期も14％増益

オービックビジネスコンサルタント <4733> [東証Ｐ] が10月28日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比10.7％増の119億円に伸びたが、通期計画の250億円に対する進捗率は47.8％となり、5年平均の45.3％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比6.6％増の130億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比14.4％増の60.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の42.8％→43.7％に上昇した。



