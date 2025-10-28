レイカーズで開幕から先発入りしていたゲイブ・ビンセントが左足首捻挫で2～4週間を欠場

10月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズのゲイブ・ビンセントが、左足首捻挫のため、2～4週間を欠場することになる見込みだと『ESPN』が報じた。

レイカーズ在籍3年目の今シーズン。190センチ88キロのガードは、開幕から3試合連続でスターターに名を連ねていて、平均24.0分3.7得点1.0リバウンド2.3アシスト1.0スティールを記録。ただ、27日に行われたサクラメント・キングス戦の第3クォーター序盤で、左足首を負傷していた。

開幕からレブロン・ジェームズ（坐骨神経痛）を欠いているチームは、ルカ・ドンチッチ（左手指の捻挫と左足打撲）、マーカス・スマート（右大腿四頭筋打撲）、ジャクソン・ヘイズ（左膝蓋腱炎）といった選手たちも28日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦を欠場。

レイカーズは、キングス戦でキャリアハイの51得点に11リバウンド9アシスト2スティールを残したオースティン・リーブスが、ブレイザーズ戦でも41得点4リバウンド5アシスト3スティールをマーク。ディアンドレ・エイトンが16得点8リバウンド2スティール、八村塁が16得点6リバウンド、ダルトン・コネクトが16得点2スティール、ジャレッド・バンダービルトが14得点8リバウンド3スティールと続くも、108－122で落としたことで連勝が2でストップした。