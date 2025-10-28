チタン、上期経常を3.3倍上方修正

チタン工業 <4098> [東証Ｓ] が10月28日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の3000万円→1億円(前年同期は2400万円)に3.3倍上方修正し、増益率が25.0％増→4.2倍に拡大する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の1億7000万円(前期は1億1000万円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、酸化チタン関連事業のリチウムイオン二次電池向け製品の出荷が低調に推移いたしましたものの、トナー外添剤向け製品の出荷が計画を上回ったことなどにより、前回発表予想どおりとなる見込みです。また、損益面につきましては、徹底したコストの削減を実施したことなどにより、前回発表予想を上回る見込みです。なお、通期の業績予想につきましては、今後の事業環境の先行きが不透明な状況にあることから、前回発表予想を据え置くことといたしました。

