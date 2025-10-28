八村塁所属のレイカーズ…エース不在の中リーブスが41得点を挙げるも今季2敗目を喫する

10月28日（現地時間27日）、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズは、ホームのクリプトドットコム・アリーナでポートランド・トレイルブレイザーズと対戦し、108－122で敗れ、今シーズン2敗目を喫した。

左手の指の捻挫と左足の打撲で、約1週間の欠場となったルカ・ドンチッチと、レブロン・ジェームズを欠くレイカーズは、オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、ディアンドレ・エイトン、ジャレッド・バンダービルト、そして八村が先発出場した。

現地26日のサクラメント・キングス戦でエース不在の穴を埋める51得点の活躍を見せたリーブスは、勢いそのままこの日も好調をキープ。一進一退の攻防が続く中、前半だけで23得点をマークした。八村もリーブスのアシストから3ポイントを沈めるなど前半で9得点を挙げた。

しかし第2クォーター中盤にリードを奪われると、第4クォーター序盤に最大18点のビハインドを背負う展開となる。それでも最後まで勝利への執念を見せて追い上げを図るも、逆転するには至らなかった。

リーブスは最後まで諦めずにアタックを続け41得点を挙げ4リバウンド5アシストをマーク。八村も2本の3ポイントを含む16得点6リバウンドを記録した。一方でブレイザーズはデニ・アブディヤが25得点、ドリュー・ホリデーが24得点、ジェレミー・グラントが22得点と3選手が20点オーバーの活躍を見せ、勝利を引き寄せた。

■試合結果



ポートランド・トレイルブレイザーズ 122－108 ロサンゼルス・レイカーズ



POR｜28｜29｜32｜33｜＝122



LAL｜24｜27｜26｜31｜＝108



AR's craftyyyy with it pic.twitter.com/DwmxTPszbj

- Los Angeles Lakers (@Lakers) October 28, 2025

【動画】見事な身のこなしバスケットカウントを決めるリーブス