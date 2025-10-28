チェルシー公式ショップで訊いた“選手別ユニホーム売り上げトップ３”！ 圧倒的１位は背番号10、人気が急上昇している選手は？【現地発】
先日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ３節・チェルシー対アヤックス戦の取材のためチェルシーの本拠地スタンフォード・ブリッジを訪れた。
試合前、スタジアムに隣接するチェルシーの公式ショップに立ち寄ると、購入するユニホームに選手の背番号とネームのプリントしてもらうために、順番待ちをしているファンの列ができていた。
そこでショップの店員に、選手別のユニホーム売り上げトップ３を訊いてみると、「トップは断トツで（コール・）パーマーだよ。ここ数年、最高のパフォーマンスを見せている。今季は怪我であまりプレーできていないけど、人気は変わらないよ」と回答。23歳のイングランド代表FWが圧倒的１位のようだ。
続けて「２位が（モイセス・）カイセドで、３位が（リース・）ジェームスかエンソ（・フェルナンデス）だね。あと最近はエステバンだ。ブラジル人のファンはとても熱狂的だからたくさん買っていくし、地元のファンからも人気も著しく上昇している」と教えてくれた。
順当といえば順当か。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
