十六ＦＧ、今期配当を10円増額修正

十六フィナンシャルグループ <7380> [東証Ｐ] が10月28日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の90円→100円(前年同期は80円)に増額し、年間配当は190円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の中間配当予想につきましては、公表している2026年３月期の第２四半期連結業績予想を上回る見込みとなったこと、および当社の株主還元方針を踏まえ、直近の配当予想である１株当たり普通配当90円から10円を増配し、１株当たり配当金を100円とすることといたしました。なお、通期業績は当初業績予想の達成を目指すこととし、期末配当は直近の配当予想通りとしております。これにより年間配当予想は、1株当たり10円増配の190円となります。

