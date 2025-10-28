USB-Cポート拡張好きさんへ。Ankerのハブ＆ドッキングステーションは3千円台から #AmazonスマイルSALE
Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
現在、高速データ転送＆4K映像の出力が可能な「USB-C ハブ（7-in-1, Dual Display）」や10の機能を1つにまとめたモニタースタンド「USB-C ハブ（10-in-1, Monitor Stand）」など、Anker（アンカー）のアイテムがお得に登場しています。
PCのポート不足を解決してくれる優れモノ。Ankerの「USB-C ハブ（7-in-1, Dual Display）」が3,990円で登場
Anker USB-C ハブ (7-in-1, Dual Display) 100W USB PD対応 4K HDMIポート 10Gbps 高速データ転送 USB-Cポート USB-Aポート 搭載 Macbook Pro/Air/Dell XPS/iPad Pro 他対応
3,990円
（20％オフ）
Anker USB-C ハブ (10-in-1, Dual Display) 100W USB PD対応 4K HDMIポート 1080p VGAポート 5Gbps 高速データ転送 USB-C USB-Aポート イーサネットポート microSD＆SDカードスロット搭載 Macbook Pro/Air 他
4,790円
（20％オフ）
データ転送や映像出力も驚くほどサクサク＆キレイ。作業効率がアップするAnkerのUSB-Cハブ各種がお買い得
Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) 100W USB PD対応 4K HDMIポート SDカードスロット イーサネットポート 高速データ転送 5Gbps USB-Cポート USB-Aポート搭載
4,990円
（29％オフ）
Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI) 100W USB PD対応 4K HDMI 2画面出力 約50cm 着脱式ケーブル 5Gbps 高速データ転送 USB-C USB-Aポート搭載
7,190円
（20％オフ）
Anker 563 USB-C ドッキングステーション (10-in-1) 最大100W出力 MST機能 トリプルモニター USB PD 対応 M1 MacBook 4K対応 HDMIポート ディスプレイポート 1Gbps イーサネットポート 3.5mm オーディオジャック USB-Aポート USB-Cポート 搭載
22,990円
（23％オフ）
Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) 10Gbps 高速データ転送 4K HDMIポート DisplayPort 100W USB PD対応 USB 3.2 Gen 2 USB-Cポート USB-Aポート イーサネットポート 搭載 Anker 565 USB-C Hub (11-in-1) B2C
9,490円
（27％オフ）
Anker 575 USB-C ハブ (12-in-1, Dual HDMI, DP) 100W USB PD対応 3画面出力 4K HDMIポート ディスプレイポート 着脱式ケーブル 50cm microSD＆SDカードスロット イーサネットポート 10Gbps 高速データ転送 USB-Cポート USB-Aポート 3.5mm オーディオジャック 搭載
14,990円
（25％オフ）
コスパ抜群のドッキングステーションがさらにお得。Ankerの「PowerExpand 9-in-1 USB-C PD Dock」が10,990円
Anker PowerExpand 9-in-1 USB-C PD Dock ドッキングステーション 60W出力 20W USB Power Delivery/4K対応 HDMI ディスプレイAポート 1Gbps イーサネットポート 3.5mmオーディオジャック搭載
10,990円
（21％オフ）
Anker PowerExpand Elite 12-in-1 Thunderbolt 4 Dock (APEX) ドッキングステーション 8K 90W出力 USB PD 対応 USB-C 4K HDMIポート USB-A 3.1 Gen2 1Gbps イーサネット 3.5mm オーディオジャック ポート SDカード スロット
29,989円
（32％オフ）
高性能モニタースタンドでデスク周りをスマートに。「USB-C ハブ（10-in-1, Monitor Stand）」が20％オフ
Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand) モニタースタンドUSB PD100W 対応 5Gbps USB-Cポート USB-Aポート4K HDMIポート microSD＆SDカードスロット 3.5mmオーディオジャック イーサネットポート搭載
19,990円
（20％オフ）
Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) モニタースタンド ワイヤレス充電 100W USB PD対応 4K HDMIポート microSD＆SDカードスロット 3.5mmオーディオジャック イーサネットポート 10Gbps USB-C USB-Aポート搭載 高速データ転送
22,990円
（30％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月28日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
