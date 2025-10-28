28日15時現在の日経平均株価は前日比340.86円（-0.67％）安の5万171.46円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は91、値下がりは1503、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は63.3円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が58.18円、ニデック <6594>が26.94円、ファナック <6954>が22.73円、日東電 <6988>が19.53円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を161.62円押し上げている。次いで東エレク <8035>が69.70円、中外薬 <4519>が7.78円、塩野義 <4507>が3.03円、古河電 <5801>が2.22円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は情報・通信、銀行の2業種のみ。値下がり1位は建設で、以下、鉱業、金属製品、繊維、ガラス・土石、倉庫・運輸と並ぶ。



※15時0分12秒時点



株探ニュース

