大相撲九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）からしこ名を草野から改める東前頭5枚目・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が28日、同センターでの力士会、赤ちゃん抱っこ撮影会に出席し、改名の経緯を語った。夏場所後、師匠が伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に代わったことで打診を受けていた。先代師匠（元横綱・旭富士）から「よしのふじ」の音は授かっていたため、「よし」に何を当てるかで検討したという。

候補だった「嘉」は十両に嘉陽（26＝中村部屋）がいるため却下。両親らと相談して「義」に決めた。

本名のしこ名で応援してくれるファンも多かったため、さみしさはあるというが「草野から急に変わると、いなくなったと思われる。番付と共に育てていかないと」。自らの活躍でしこ名の定着を図っていく。

ロンドン公演は出発の2日前、右足を痛めたため休場した。稽古中、足首と膝のじん帯を痛め、直後は歩くこともできなかった。異国で周囲に迷惑はかけられないとして決断した。

九州場所の出場についても「出られるか分からない」と保留。この日、すり足の稽古を再開したばかりだそうで、週明けからどれだけ動けるかで判断するという。

それでも表情は明るい。「（休場理由を）パスポートを忘れたとか書かれた。SNSは怖い」。熊本県宇土市出身のご当所力士が自己最高位で迎える15日間。残り2週間を切った調整で慎重に判断するとみられる。