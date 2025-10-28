元広島選手で野球評論家などを務める安部友裕氏（36）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役引退を表明した巨人・長野久義外野手（40）との食事会を紹介した。

安部氏は「久義さんと食事に。そしてたかしも」とインスタグラムに投稿。同じく今季限りで引退した広島の上本崇司内野手と一緒に、長野との食事会を開催したことを報告した。

そのうえで安部氏は「それにしてもいつお会いしてもミスタージェントルマン。何だこの方は」と投稿。食事会の内容について「今後の野望など質問攻めにさせていただきました」と、気になる長野の今後について質問攻めしたと明かしていた。

インスタグラムには、自転車のライトアップで2ショット写真を撮る安部氏の長野の姿や、上本の姿も。「良いなぁ〜ほんと、みんな素敵」「チョーさん、かっこいいです！！」「カープとのご縁がなければ長野さんのその素晴らしい人となりを知ることができませんでした。阿部ちゃん良かったですね」などの声が集まっていた。

安部氏は長野が引退を表明した際、インスタグラムで「私はプロ15年で一度だけ泣いたことがあります」と思い出話を披露。「あなたは私の永遠のヒーローです。そしてみんなのヒーローです。16年間お疲れ様でした。本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつづっていた。

そのうえで「勝手に画像作ってみました」と巨人のユニホームを着た長野に「You’re my hero forever」の言葉を記す画像を投稿するなど、感謝の思いを込めていた。