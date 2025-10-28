お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史、ももいろクローバーZの百田夏菜子らが、AI（人工知能）と共演する日本テレビの新型ショートバラエティーコンテンツ「びっくりあいらんど」に出演する。AIが生成する“想像を超えた世界”を舞台に、人間とAIが予測不能な笑いを繰り広げる前代未聞の企画。11月17日から公式TikTokで配信がスタートする。

同番組は、サイバーエージェントとの共同制作。「AIの島」を舞台に、AIが生み出す非現実的な仮想世界で、出演者たちがヒーロー「ビビリ戦隊」に変身するというのが主な内容だ。落下、爆発、変身といったAIが仕掛ける数々の試練に、出演者たちがリアルな驚きやツッコミ、ボケをリアルに展開していく。出演は藤本、百田のほか、松村沙友理、ONE N’ ONLYの関哲汰、梶原叶渚、溝端葵、安田大サーカスのクロちゃんと豪華な顔ぶれがそろった。

藤本は「えらく進化したバラエティ。AIと僕のリアクションが非常にマッチしていると思います」と手応え十分。百田も「みんながちょっと手探りで作っているところが“初回！”という感じ。みんながワクワクしながら撮影しています」と目を輝かせた。最初の配信に登場するクロちゃんは「一番最初に僕がトップバッターで出ると思いますので、一番最初をお見逃しなく！」と力強くアピール。技術と笑いが融合した“未来型バラエティ”が、エンタメ界に新たな衝撃を与えそうだ。