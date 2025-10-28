女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」（通称アイカレ）の郄橋舞夏が、新曲「Owen」のリリースを受け、スポーツニッポン東京本社でソロインタビューに応じた。難関学部であるロシア語専攻の大学生活を送りながらアイドル活動も本気で取り組んできた“二刀流”の歩みに迫った。（「推し面」取材班）

「小さい頃からアイドルが大好きだったんです」。アニメ「きらりん☆レボリューション」や「AKB48」に憧れを抱き、小学校時代にはすでに“将来の夢”にアイドルと書いていた。車の中でCDを流し、キラキラ衣装に目を輝かせる一方、現実との距離に歯がゆさも感じていたという。

その夢を現実に近づけるため、中学・高校生時代は勉強と部活を両立。硬式テニス部に所属しながらも、帰り道一人でカラオケに通う日々を過ごした。両親の「まずはやることをやってから」という教育方針のもと、大学受験を経て進学したのは上智大学外国語学部ロシア語学科。通称“地獄のロシア学科”と呼ばれる過酷な環境で、アイカレ加入前からアイドル活動と勉強を同時にこなす日々を続けた。

「ロシア語って本当に難しくて……。週に3つもテストがあることもあって、1年生の頃は本当に大変でした」。講義とライブ、キャリーケース片手に大学からレッスン場へ直行する生活。ダンスに苦手意識を抱えながらも「先手必勝」という母の言葉を支えとした。“先にしっかりとやっておけば後々楽になる”という教え。誰よりも早く練習を始め、努力を重ねた。

「自分と同じ環境の人がいないからこそ孤独に感じたこともあった。それでも、特別なことをしているんだって思えた」。浪人生活も経験。テストとレッスンという過密スケジュールも「やるって決めたからにはやりきる」と前向きに乗り越えてきた。

SNSでは「大変だけど、頑張るよ」と率直に綴り、ファンから寄せられる応援の声に背中を押されることも。「今がすべてじゃない」という言葉や、好きなアーティストの歌詞にある「有名は孤独の裏返し」というフレーズが、迷いや苦しさの中で力になった。

4年生となった現在、単位はほぼ取り終え、卒業後はアイドル活動に専念する予定だ。「動画を見て2、3時間で振りを覚えられる子もいる。でも私は倍以上かかる。だからこそ先にやる」。アイカレの100曲近いレパートリーにくらいつき、地道な努力を重ねてきた日々が、今の郄橋を作っている。

アイドル生活とロシア語、異なるふたつの世界の両立。孤独と努力の先に見えた景色は、これからのアイドル人生にも確かにつながっている。